Майки и шорты под запретом: воронежцы определились, какой должна быть форма водителя маршрутного автобуса

Черный, синий, а также светло-зеленый - в униформе таких цветов воронежцы хотели бы видеть водителей маршрутных автобусов. К таким результатам привел опрос пассажиров. В нем приняли участие порядка 700 человек.

Напомним, перевозчик «АТП-1» готовится к внедрению единой формы для своих водителей. Впрочем, унифицированная одежда - обязательное условие контрактов на организацию перевозок в Воронеже.

Большинство опрошенных позитивно оценили введение спецформы и отметили, что главным фактором при выборе должно стать удобство одежды для водителей: она должна быть из хорошей, «дышащей» ткани, а фасон – не сковывать движения.

Среди предложений было разработать единый стандарт для всех воронежских компаний, чтобы цветовая палитра при этом отличалась – в соответствии с корпоративным стилем.

Часть респондентов предложила включить в фирменный стиль герб города. Что касается формирования комплектов, большинство высказалось за футболки/поло и брюки летом. В зимнем варианте - легкие куртки. Наименее упоминаемыми вариантами стали рубашки, фуражки и строгие костюмы. Категорически негативно пассажиры высказались по поводу маек и шорт.

- Много интересного и даже неожиданного открыли для себя, изучив ответы. Например, не рассматривали пока вариант перенесения корпоративного цвета на форму, но после стольких предложений одеть водителей в рубашки/футболки светло-зеленый тон мы задумались. Герб города на одежде – также вариант интересный, примем его к рассмотрению. Сейчас наша задача просчитать с технической и технологической точек зрения оптимальные варианты фасонов с учетом пожеланий воронежцев и требований конкурсной документации, - отметил исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.