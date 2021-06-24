Воронежец хотел откупиться 50 тысячами рублей от полиции за пьяное вождение

50 тысяч рублей положил на рабочий стол в кабинете сотрудницы полиции 53-летний воронежец. Он хотел «откупиться» от наказания за пьяное вождение. Водителя в, скажем так, не бодром состоянии инспекторы остановили в марте 2021 года в Воронеже.

Уже 26 марта мужчина пришел в здание ГИБДД, где и выложил «козырь», чтобы потом не ходить в суд. Однако, похоже, мужчине после этого пришлось несколько разы оказаться на скамье подсудимых. Сотрудница полиции от взятки отказалась и сообщила об этом в дежурную часть.

Как ранее сообщал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких, обвиняемый признал вину, дал показания.

53-летний воронежец был признан судом виновным ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Он приговорен к одному году лишения свободы условно. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.