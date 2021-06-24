В Воронежской области кроссовер протаранил стоящий на обочине «КамАЗ»: госпитализирован 5-летний мальчик

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

23 июня примерно в 8:50 в Павловском районе в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ» влетел автомобиль Hyundai Santa Fe. ДТП случилось на 690 километре трассы М-4 «Дон».

45-летний житель Ростовской области ехал на кроссовере со стороны Москвы в направлении домашнего региона. Он не выбрал безопасный боковой интервал, поэтому и допустил наезд.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai 45-летняя женщина и 5-летний мальчик, жители Краснодарского края, получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.