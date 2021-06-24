На воронежской трассе перевернулся внедорожник «Мицубиси Паджеро Спорт»

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

23 июня примерно в 04:35 в Верхнемамонском районе съехал с дороги в кювет и перевернулся автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт». За рулем внедорожника был 68-летний житель Московской области. Он ехал со стороны Ростова-на-Дону в направлении столицы.

Почему мужчина не справился с управлением на 722 километре автодороги М-4 «Дон», предстоит выяснить инспекторам.

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 114 ДТП, из них в областном центре – 78, на федеральных трассах - 12, в районах области –24. В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили 3 человека.