Под Воронежем из-за аномальной жары начались перебои с водой

В районе многоквартирных жилых домов города Семилуки расход воды увеличился в среднем на 25-30%. А в частном секторе - в 2-4 раза Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жители города Семилуки жалуются на перебои с водой. По их словам, после работы они просто не могут принять душ, потому что все краны «пересохли». Сообщается, что в связи с аномальной жарой вода подается по графику.

В МУП «Водоканал Семилуки» связывают эту проблему с высокой температурой и значительно увеличившимся расходом воды. Так, по их оценке, в районе многоквартирных жилых домов города расход воды увеличился в среднем на 25-30%. А в частном секторе - в 2-4 раза - вероятно, это обусловлено поливом зеленых насаждений.

- Ввиду значительного увеличения расхода воды в районе частного сектора происходит гидравлическая разбалансировка централизованной системы холодного водоснабжения. В результате на отдельных улицах потребители испытывают недостатки и перебои в подаче воды, - сообщили в МУП «Водоканал Семилуки».

В Семилуках установлен лимит на добычу воды на водозаборах - 11500 м³/сутки. Для сравнения сейчас потребление составляет 13224 м³/сутки. Из-за превышения нагрузки на оборудование - оно может просто выйти из строя. Жителей призывают рационально использовать воду, например, набирать емкости для полива по ночам.

В случае необходимости специалисты МУП «Водоканал Семилуки» готовы выполнить оперативные меры по переключению и регулировки режима на централизованных сетях водоснабжения для сохранения стабильного состояния и поддержания системы холодного водоснабжения в пределах нормативных показателей. Готовы также организовать подвоз воды.

Кстати, в Воронеже 23 июня был побит дневной температурный рекорд. Теперь самым жарким за всю историю наблюдений стал день 23 июня именно 2021 года с результатом +35 градусов.