Рейсы из Воронежа в Баку внезапно отменили

Могут ли рейсы возобновиться, не сообщается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Авиакомпания S7 Airlines официально отменила рейсы в Баку из Воронежа, запланированные на 4 июля. Причина отмены официально не сообщается.

- Пока известно лишь, что полетные программы в Баку отменены и в ряде других регионов России. По мере поступления информации, мы будем ее публиковать, - сообщили в международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Другие авиакомпании, также осуществляющие перелеты из городов России в Баку, связывают отмену рейсов с нестабильной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, до столицы Азербайджана для пассажиров были предусмотрены воздушные суда Boeing 737-800. Салон вмещает 176 человек. Самолеты, как ожидалось, будут летать в Баку и обратно каждое воскресенье. Программа запланирована до 24 октября.