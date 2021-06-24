Ночью спасатели более трех часов тушили склад по хранению каучука в Воронеже

Фото с места событий Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Минувшей ночью 46 человек боролись с огнем, охватившем склад по хранению каучука в Левобережном районе. О том, что в здании №106а на улице Димитрова начался пожар спасателям сообщили 24 июня в 00:39.

На место ЧП выехали 13 пожарных машин. Пожар удалось ликвидировать только в 03:55. По оперативной информации пострадавших нет. Однако в результате пожара сам склад, размером 20 на 50 метров, полностью уничтожен. Сгорело 100 тонн крошки каучука.

Помните, если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.