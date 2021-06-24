В Воронеже выросла плата за муниципальные детсады

С 22 июня изменился размер платы за присмотр за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Воронежа:

- 145 рублей в день для ребенка, посещающего группу, функционирующую в режиме полного дня (12 часов);

- 110 рублей в день для ребенка, посещающего группу, функционирующую в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания);

- 146 рублей в день для ребенка, посещающего группу, функционирующую в режиме круглосуточного пребывания (24 часа);

- 37 рублей в день для ребенка, посещающего группу, функционирующую в режиме кратковременного пребывания (5 часов в день)

- Размер родительской платы не менялся с 2019 года и ее повышение обусловлено объективными обстоятельствами. За последние годы цена продуктов значительно увеличилась, обеспечить качественное питание воспитанников в соответствии с нормами и ассортиментом, установленными СанПиН, на ранее действующую сумму не представляется возможным, - прокомментировали в мэрии.

Родители, чьи дети нуждаются в лечебном и диетическом питании, могут приносить готовые домашние блюда. Из их платы будет исключена та часть, которая уходит на организацию питания в детсаду. Общая плата составит 20% от установленного размера. Для этого необходимо предоставить в образовательную организацию справку из медучреждения и собственное заявление.

В Воронеже еще 16 категориям семей установлены льготы от 50 до 100%. Подробнее об этих категориях можно прочесть на официальном сайте мэрии.