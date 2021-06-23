В столице Черноземья скончалась профессор Воронежского госуниверситета

фото предоставлено пресс-службой ВГУ

В столице Черноземья умерла известный педагог Наталья Вьюнова. Профессор кафедры педагогики и педагогической психологии ФиПси ВГУ скончалась 22 июня на 68-м году жизни, сообщила пресс-служба вуза. Наталья Ивановна посвятила Воронежскому госуниверситету 35 лет своей жизни. Под научным руководством профессора Вьюновой подготовлено два доктора наук и 23 кандидата наук.

- Наталья Ивановна - известный в стране специалист в области психолого-педагогического образования, интегративно-дифференцированной подготовки будущих педагогов средней и высшей школы, талантливый организатор и наставник молодых исследователей. Наталья Ивановна отличалась интеллигентностью, чуткостью, тактом и безграничной преданностью любимому делу. Вызывает восхищение, как ювелирно она находила подход к детям и взрослым, студентам и коллегам. Память о Наталье Ивановне Вьюновой сохранится в наших сердцах, - сообщили в вузе.