По письмам воронежских фронтовиков сделают аудио-спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На основе писем воронежских фронтовиков создадут аудио-постановку «Победа. Между строк». Письма с фронта и на фронт, короткие записки или дневниковые записи детей и взрослых озвучат известные культурные и общественные деятели, историки, краеведы, спортсмены, журналисты. Прочитать письмо своего героя и рассказать о его подвиге смогут также потомки авторов писем.

Спектакль станет частью интерактивной экспозиции музея «Арсенал», его презентация пройдет 3 сентября 2021 года - в день окончания Второй мировой войны.

А пока от воронежцев ждут письма - 22 июля их нужно прислать на электронную почту проекта stroki.pobedy@yandex.ru