У воронежского театра оперы и балета ловили "безмасочников"

фото мэрии Воронежа

В Воронеже проходят рейды по соблюдению масочного режима. Днем 23 июня сотрудники городского управления транспорта и областного департамента промышленности и транспорта ловили «безмасочников» на остановке у театра оперы и балета. Инспектирующие заходили в автобусы и проверяли, сколько водителей и пассажиров без масок. По словам участников рейда, при себе маски были почти у всех пассажиров. После замечаний проверяющих спешно надевали маски и те, кто носит их на подбородке или в карманах.

Подобные рейды будут проводить регулярно.

Напомним, контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в общественном транспорте усилили после увеличения ежедневного прироста больных короанвирусом. Усилят контроль и над ходом дезинфекции салонов маршруток и автобусов.