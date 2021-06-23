В 2020-м средднемесячная зарплата в Воронеже составила 45 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежстат озвучил среднемесячную зарплату работников столицы Черноземья за 2020 год: она составила 45 006 рублей (в Воронеже выше, чем в целом по области, - 10 процентов). По оценкам статистиков, она выросла по сравнению с 2019 годом на 7 процентов.

Для сравнения: в Белгороде среднемесячная зарплата составила 43 110 рублей, в Курске - 37 715 рублей, в Липецке - 46 034 рубля, в Тамбове - 35 998 рублей.

Средний размер соцвыплат в расчете на одного работника в Воронеже увеличился на 12 процентов и составил 500 рублей.

В 2020-м в Воронеже на предприятиях насчитали 265,7 тыс работников. За прошедший год на работу приняли 66,4 тыс человек (на 10 процентов ниже уровня 2019 года), уволились – 71,2 тыс человек (почти на 4 процента меньше, чем год назад). Основной причиной увольнения работников остается «по собственному желанию» - 53,3 тыс. человек. Число уволенных по сокращению штата сократилось по сравнению с предыдущим годом на 20 процентов и составило 1092 человека (1371 человек в 2019-м).

На конец 2020 года на вакантные рабочие места требовалось 7968 человек (на 2,3 процента выше, чем на конец 2019 года).