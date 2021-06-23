Воронежский студент за 18 тыс купил несуществующий авиабилет у мошенников

В Воронеже 20-летний студент в буквальном смысле выкинул в воздух 18 тысяч рублей. Парень купил авиабилет в Москву на сомнительном сайте. Сначала-то он не сомневался: оформил рейс, ввел в диалоговое окно свои паспортные данные, номер банковской карты и ее трехзначный код, после чего в мобильном приложении банка ему пришел код для подтверждения покупки. После ввода кода с карты автоматически списались 18200 рублей. Мужчине пришло уведомление, что через 30 минут на его электронную почту придут авиабилеты, но письмо так и не пришло.

Цель интернет-мошенников - заставить заплатить аванс или взять полную предоплату за несуществующий товар или услугу, а часто еще и стоимость доставки.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, придерживайтесь следующих правил: внимательно изучайте текст объявления и если в нем что-то кажется вам странным, лучше откажитесь от сделки, проверяйте продавца - загляните в его профиль и посмотрите на его совершенные сделки, не переходите по ссылкам в сообщениях, по ним могут находиться вирусы, не давайте предоплату, не говорите свои личные данные (номера паспорта, банковских карт), встречу с продавцом/покупателем назначайте в безопасном и людном месте.

За 22 июня жертвами дистанционных аферистов стали пятеро жителей Воронежской области.