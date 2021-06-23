В Воронеже спасли 10-летнюю девочку, хотевшую прыгать с железнодорожного моста в Усманку

Ногу освобождали с помощью специнструмента. Фото: Служба спасения - Воронеж, ВКонтакте.

Страшная трагедия едва не случилась во вторник, 22 июня, около полудня на железнодорожном мосту в микрорайоне Боровое недалеко от пляжа. 10-летняя девочка забралась на верхотуру и собиралась спрыгнуть вниз. Родители в это время были не с ней.

Нога девочки застряла в ограждении моста. Ребенка заметили и позвонили в службу спасения. Ногу девочки освободили, разжав прутья ограждения моста. Затем ребенку помогали уже полицейские и врачи.

В службе спасения напоминают, что залезать на мосты, где расположены высоковольтные линии электропередач, смертельно опасно. И призывают родителей тщательнее следить за своими детьми.