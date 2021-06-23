В Воронеже за несколько часов поймали "шумных" водителей

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В Воронеже автоинспекторы начали ловить «шумных» водителей. Сотрудники Госавтоинспекции проверили места, где наиболее часто можно заметить шумные автолюбители, - на кольце у главного корпуса ВГУ, на Адмиралтейской площади, Московском проспекте. За несколько часов проверили более 20 автомобилей.

- В ходе рейда выявили восемь водителей, которые нарушили нормативы уровня шума. Кстати, некоторые из них даже не задумывались о том, что их автомобили издают повышенный шум. Подобные проверки будут проводить на постоянной основе, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.