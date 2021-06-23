Под Воронежем из-за «мутной» сделки земельный участок подешевел с 12 до 1 миллиона рублей

Из-за более чем странной сделки казна лишилась 11 миллионов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В 19-м Арбитражном суде отменили сделку 2015 года по продаже земельного участка между администрацией Новоусманского района и коммерческой организацией.

Проверка прокуратуры показала, что администрация продала участок площадью более 20 квадратных метров по минимальной цене. Обосновывали это тем, что якобы на нем было построено и оформлено в собственность капитальное строение. В итоге земля, стоившая 12 миллионов рублей, ушла в частные руки всего за 1 миллион.

На самом деле на проданном участке стояло полуразрушенное здание, построенное еще в 90-х годах 20-го века. И коммерческая организация, покупавшая землю, не имела к нему никакого отношения. А капитальное строение стояло совершенно на другом участке.

Коммерсанты уже успели землю перепродать. Теперь его по закону должны отнять у организации, сотрудники которой могли и не подозревать об этой афере.

Ситуацию прокомментировали в администрации Новоусманского района:

- Наши сотрудники участвовали в данном процессе. В частности, мы поддержали требования прокуратуры после первого отказа суда на доводы надзорного органа. Дело затрагивает еще одну часть территории бывшего детского лагеря «Колосок». Значительная часть земли уже была возвращена судом под контроль муниципалитета (расторгнут договор аренды). Сейчас речь идет о соседнем участке. По сути, вместе с прокуратурой нам удалось добиться того, что статус земли из «собственности» вновь стал «арендой». В дальнейшем администрация планирует представить аргументы в пользу того, что фактическое использование земли не соответствует целевому. Это станет основанием для расторжения имеющегося на текущий момент договора аренды.