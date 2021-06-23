«РВК-Воронеж» за аварию, оставившую людей без воды более чем на двое суток, оштрафуют максимум на 10 тысяч рублей

Ремонтные работы на прорвавшемся водопроводе затянулись более чем на двое суток. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В прокуратуре Воронежа сообщили о возбуждении административного дела в отношении «РВК-Воронеж» и некоего должностного лица этой коммунальной организации по факту масштабной аварии на левом берегу.

Напомним, 17 июня около четырех часов утра в районе дома № 91 по переулку Севастопольский Железнодорожного района прорвалась труба водопровода диаметром 1000 миллиметров. Из-за аварии отключили воду на улице Димитрова и Порт-Артурской. А на переулке Севастопольский подтопило cемь жилых домов (их владельцам в «РВК-Воронеж» позже пообещали компенсировать ущерб на сумму 100 тысяч рублей каждому), на улице оказались залитыми потоками из лопнувшей трубы автомобили.

Потоп ликвидировали 17 июня в 13 часов, а вот многим жителям Левобережного и Железнодорожного района из-за этой аварии пришлось обходиться без воды более чем двое суток. В кранах она появилась снова только поздним вечером 19 июня.

Теперь коммунальной организации и тому самому ее должностному лице грозит ответственность по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Впрочем, грозит – громкое слово. Сотрудник заплатит штраф максимум в тысячу рублей, а сама организация – не более 10 тысяч.