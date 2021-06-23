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Происшествия23 июня 2021 15:27

В Воронежской области учебное заведение за 600 тыс обучило на рабочих 25 человек, которые об этом даже не знали

На бумаге просто «нарисовали» данные
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи возбудили уголовное дело на руководство одного из учреждений среднего профессионального образования Россошанского района - за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. В заведении обнаружили факт фиктивного обучения граждан за счет бюджета. Нарушения обнаружили прокурорские сотрудники.

С учреждением среднего профессионального образования заключили договор на обучение и переобучение лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. На это выделили бюджетные субсидии.

В ноябре-декабре 2020 года должностные лица учебного заведения внесли в официальные документы недостоверные сведения, что 25 человек прошли обучение, сдали итоговый экзамен, получили свидетельства о получении различных профессий рабочих. Как оказалось, эти люди в учебное заведение с заявлением о прохождении обучения не обращались, документы для зачисления не предоставляли, фактическое обучение не проходили, экзамены не сдавали. А вот на их «обучение» учреждение получило из бюджета около 600 тысяч рублей.

Проводится расследование.