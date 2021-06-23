В Воронежской области учебное заведение за 600 тыс обучило на рабочих 25 человек, которые об этом даже не знали

Следователи возбудили уголовное дело на руководство одного из учреждений среднего профессионального образования Россошанского района - за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. В заведении обнаружили факт фиктивного обучения граждан за счет бюджета. Нарушения обнаружили прокурорские сотрудники.

С учреждением среднего профессионального образования заключили договор на обучение и переобучение лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. На это выделили бюджетные субсидии.

В ноябре-декабре 2020 года должностные лица учебного заведения внесли в официальные документы недостоверные сведения, что 25 человек прошли обучение, сдали итоговый экзамен, получили свидетельства о получении различных профессий рабочих. Как оказалось, эти люди в учебное заведение с заявлением о прохождении обучения не обращались, документы для зачисления не предоставляли, фактическое обучение не проходили, экзамены не сдавали. А вот на их «обучение» учреждение получило из бюджета около 600 тысяч рублей.

Проводится расследование.