В Воронеже пенсионерка за учебную аферу на 369 тысяч может сесть на шесть лет

За незаконную выдачу дипломов можно получить весьма солидный срок. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли мошенничество 68-летней жительницы Воронежа. В одном из районов Воронежской области центр занятости заключил договор с автономной некоммерческой организацией о проведении курсов для людей предпенсионного возраста. Их собирались обучать по специальностям воспитателя и делопроизводителя, а также таким дисциплинам как комплексная безопасность организаций социального обслуживания и бухучет в бюджетной сфере.

Центр занятости направил на дополнительное обучение 13 человек. Однако 68-летняя женщина, руководившая курсами, приняла на курсы всего двух из них, а оформила документы так, как будто профессиональную переподготовку проходили все 13. Тем самым 11 людям, которых на занятиях не было, она выдала те же дипломы. И за свою фальсификацию получила государственные 369 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Женщине – руководителю курсов грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.