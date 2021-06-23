В Воронеже на железной дороге сотруднице-инвалиду занизили компенсацию за неиспользованный отпуск

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бывшая сотрудница ОАО «РЖД» пожаловалась в инспекцию труда на нарушения на прежней работе. В результате инспекторы пришли с проверкой - факты подтвердились.

- Сотрудница имеет инвалидность. Ежегодный отпуск у данной категории работников удлиненный. Но при увольнении работодатель рассчитал компенсацию за неиспользованные дни отпуска без учета дополнительных дней. Гострудинспекция обязала предприятие устранить нарушения, и работнику-инвалиду выплатили компенсацию за неиспользованные дни отпуска в полном объеме. Виновных лиц наказали, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.