Военные возбудили уголовное дело после гибели воронежского солдата-срочника в Майкопе

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти воронежского солдата-срочника в Майкопе. В данный момент проводится следствие по части 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Об этом стало известно ряду региональных СМИ 23 июня.

Пока по делу идет предварительное следствие. Подробности военные не разглашают.

Напомним, о смерти 20-летнего воронежца Михаила Е. стало известно 16 июня. Сначала парень служил в Острогожске в «учебке». Оттуда его направили в Адыгею – в одну из войсковых частей столицы южной республики Майкопа. В райцентре Воронежской области Михаил на службу не жаловался. А в Майкопе начал делиться с матерью по телефону проблемами со стороны дагестанских срочников.

Накануне трагических событий Михаил позвонил маме и сказал, что ее очень любит, но больше они не увидятся. А вечером, около 19 часов, женщине сообщили, что нашли ее сына повешенным.