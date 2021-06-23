Бесплатный билет в цирк могут получить прошедшие вакцинацию от коронавируса воронежцы

Для прививки нужно иметь с собой документы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 29 июня вакцинироваться от коронавируса можно будет в стационарном пункте в Воронежском государственном цирке. Сделавшие прививку в учреждении получат сертификат на бесплатное посещение представления в любое удобное время до 30 сентября 2021 года.

Кабинет, как сообщили в цирке, будет открыт для всех желающих каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00. Прием проводят специалисты городской больницы N 20.

- Пункт оборудован всем необходимым для безопасности и комфорта посетителей и будут работать все лето. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в цирке могут все желающие! - подчеркивают в учреждении.

Для прививки нужно иметь с собой:

- паспорт;

- СНИЛС;

- медицинский полис.

По данным на 23 июня 2021 года в Воронежской области снова подскочила смертность пациентов, которым диагностировали коронавирус. Всего за сутки скончалось 16 человек.

Ранее оригинально стимулировать вакцинацию решили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сделавшим прививку обещают выдать лотерейные билеты.

Кроме того, в Воронежской области могут премировать прошедших вакцинацию против коронавируса сотрудников.