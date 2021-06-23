Бесплатный билет в цирк могут получить прошедшие вакцинацию от коронавируса воронежцы

Для прививки нужно иметь с собой документы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
С 29 июня вакцинироваться от коронавируса можно будет в стационарном пункте в Воронежском государственном цирке. Сделавшие прививку в учреждении получат сертификат на бесплатное посещение представления в любое удобное время до 30 сентября 2021 года.
Кабинет, как сообщили в цирке, будет открыт для всех желающих каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00. Прием проводят специалисты городской больницы N 20.
- Пункт оборудован всем необходимым для безопасности и комфорта посетителей и будут работать все лето. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в цирке могут все желающие! - подчеркивают в учреждении.
Для прививки нужно иметь с собой:
- паспорт;
- СНИЛС;
- медицинский полис.
По данным на 23 июня 2021 года в Воронежской области снова подскочила смертность пациентов, которым диагностировали коронавирус. Всего за сутки скончалось 16 человек.
Ранее оригинально стимулировать вакцинацию решили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сделавшим прививку обещают выдать лотерейные билеты.
Кроме того, в Воронежской области могут премировать прошедших вакцинацию против коронавируса сотрудников.