В Центральном парке Воронежа после дождей вернулось Верхнее озеро

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Сильные дожди первой полвины июня наполнили водой чашу давно пересохшего Верхнего озера в Центральном парке Воронежа. Оно находится в дальней части парка в районе бывших конюшен, если подняться по тропинке в сторону от центральной аллеи.

Этот и несколько других водоемов еще существовали здесь около двух десятков лет назад. Однако после строительства виадука и транспортной развязки в парке нарушилась гидросистема, и озера начали пересыхать. На месте Верхнего сталось чаша размером с футбольное поле, и для этих целей использовалась жителями окрестных кварталов.

С тех пор водоем наполнялся только в очень дождливые годы или после обильных осадков. Например, предыдущий раз, как говорят местные жители, верхнее озеро возвращалось в дождливую весну и лето в 2016 году.

Наполнилась чаша и после обильных дождей в июне этого года, когда часть парка даже затопило почти на метр. Подробнее об этом происшествии читайте в материале «КП».