В Воронежской области мужчина ограбил девушку, попросив у нее денег на билет домой

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Поверив в слезную историю незнакомца, 24-летняя жительница города Лиски в одночасье осталась без золотых украшений, сотового телефона и пяти тысяч рублей. После этого она обратилась в полицию.

Как рассказали в воронежском главке 23 июня, инцидент произошел вечером 15 июня. Девушка вечером возвращалась домой и на улице Первомайской к ней подошел незнакомый человек. Он попросил денег якобы на билет домой. При этом рассказал слезную историю о том, что он детдомовец, у него было трудное детство. Девушка, растрогавшись, решила ему помочь. Но как только открыла сумочку, мужчина толкнул ее, выхватил сотовый телефон, сорвал золотые серьги и цепочку и вытащил из кошелька 5 тысяч рублей. После этого злоумышленник как ни в чем не бывало остановил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские установили авто. И выяснили, что водитель высадил пассажира около одного из домов по улице Краснознаменной. Но мужчину найти не удалось. Как оказалось, он скрылся. Стражи порядка задержали его в Саратовской области у брата.

Злоумышленник признался и пояснил, что телефон выкинул, так как не смог его разблокировать, а серьги хотел подарить некой даме. Но та их не приняла, поэтому он их тоже решил выбросить, а деньги прогулял. При себе у него из похищенного нашли только цепочку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Он находится в СИЗО.