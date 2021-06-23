В Воронеже мужчина за неудачный угон скутера может сесть на пять лет

Скутер далеко угнать не удалось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 июня за помощью к полицейским обратился 24-летний мужчина. Он рассказал стражам порядка, что припарковал свой скутер во дворе многоэтажки на улице Баррикадной Левобережного района. Несколько дней он им не пользовался. А потом обнаружил, что скутер угнали. А стоил он около 25 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи дворовых видеокамер. И вскоре задержали по подозрению в преступлении 44-летнего воронежца. В отделе полиции мужчина признал свою вину. И заявил, что откатил скутер с места парковки. Но завести его так и не сумел и бросил неподалеку.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). Угонщика до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.