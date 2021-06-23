В Воронеже продлили штормовое предупреждение из-за жары

Жара в Воронежской области не спадет еще несколько дней. Объявленное ранее штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры воздуха продлили еще на три дня. Жара будет донимать жителей региона 24, 25 и 26 июня. Об этом со ссылкой на гидрометеоцентр сообщили в областном МЧС 23 июня.

Максимальная температура воздуха будет достигать +35 - +38 градусов по Цельсию.

Ранее спасатели сообщали, что в районах региона класс пожарной опасности вырос до третьего, а где и четвертого и продолжается увеличиваться.

– Категорически просим население воздерживаться от любого вида применения открытого огня в соответствии с особым противопожарным режимом!, – сказали в МЧС.