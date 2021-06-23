В Воронежской области 23 июня скончались еще 16 человек с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По данным на 23 июня 2021 года в Воронежской области снова подскочила смертность пациентов, которым диагностировали коронавирус. Всего за сутки скончалось 16 человек. Об этом сообщил днем региональный оперштаб.

При этом количество больных коронавирусной инфекцией выросло до 88 740. За минувшие сутки еще 209 воронежцев получили положительные тесты на ковид. Выздоровели за этот период 204 человека, а всего с начала пандемии – 83 998.

В связи со вспышкой ковида в Воронежской области снова ввели ограничения. В торговых центрах закрыли детские центры. Театрам и кинотеатрам поручили снизить посещаемость на 50%.