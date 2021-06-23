В центре Воронежа частично перекрыли улицу

Проез по Малой Манежной со стороны Замкина в ближайшее время оградят бетоном. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

На Малой Манежной изменили схему движения. Теперь на нее нельзя заехать со стороны улицы Летчика Замкина. Таким образом, в городской администрации удовлетворили просьбу местных жителей.

В течение последних 20 лет жители улицы Малой Манежной ставили в этом месте бетонный блок, чтобы мешать проезжать машинам. И на это у них были веские причины.

Дело в том, что в этом месте расстояние между стоящими напротив жилыми домами не превышает шести-семи метров, а окна квартир первого этажа в доме № 5 находятся всего в 10-15 сантиметрах от земли. Им очень досаждали проезжающие мимо машины. До такой степени, что им загораживали дорогу тем самым бетонным блоком. Однако улица была двусторонней, и местные власти препятствие периодически снимали. Люди решили обратиться в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Как мы выяснили, жизнь на Малой Манежной превратилась в кошмар в начале 2000-х годов, когда резко возросло число автомобилей. Водители все чаще объезжали по этой улочке заторы на центральных улицах. В окна людям полетели пыль, грязь, выхлопы. Из дома они выходили буквально под колеса. Несколько раз машины врезались в стены, начал проседать асфальт, под которым проходят коммуникации, - рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Воронежской области Игорь Яковлев.

Жалобы людей и вмешательство общественных активистов и привели к тому, что городские власти решили официально закрыть сквозной проезд. Теперь машины могут двигаться по Малой Манежной только с улицы Степана Разина. В ближайшее время на проезжую часть со стороны Замкина поставят бетонные заграждения.