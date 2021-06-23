В Воронежской области в аварии «шестерки» с трактором пострадали девочки 3 и 7 лет

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Страшная авария произошла 22 июня в Новохоперском районе примерно в 10:55. В селе Троицкое у дома № 39 водитель «шестерки» выехал на «встречку» и влетел в трактор МТЗ-80. В этот момент в машине помимо 57-летнего водителя находились две девочки трех и семи лет. Все они с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 23 июня.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21060 не справился с управлением. Машину заклинило, так что для деблокации пришлось вызывать МЧС. Пострадавших буквально вырезали из легковушки. 55-летний водитель трактора не пострадал.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.