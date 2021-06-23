Из Воронежа запустят прямые авиарейсы в Баку

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле воронежцы смогут добраться самолетами до столицы Азербайджана Баку. Полеты начнутся уже с 4 июля. Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Об этом сообщали в пресс-службе воронежского аэропорта 23 июля.

Для пассажиров предусмотрены воздушные суда Boeing 737-800. Салон вмещает 176 человек. Самолеты будут летать в Баку и обратно каждое воскресенье. Программа запланирована до 24 октября.

Из Столицы Азербайджана самолеты будут вылетать в 05:10 и прибывать в Воронеж в 06:45. Из Воронежа – в 08:45 и приземляться в Баку – в 12:05. В среднем время в полете составит два с половиной часа.

Также в пресс-службе уточнили, что в расписании Международного аэропорта Баку имени Гейдара Алиева можно найти стыковки для перелетов по направлениям к морским курортам.