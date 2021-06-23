Сумма вкладов воронежцев в банках превысила 435 млрд рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Жители Воронежской области держат в банках более 435 млрд рублей. Такие данные на начало мая привели в отделении Банка России по региону. Несмотря пандемийное время, сумма выросла с начала года на 5%.

По-прежнему воронежцы предпочитают хранить деньги во вкладах. Они занимают около 65%. На текущие счета граждан приходится более 30%. Это платежные карты и счета до востребования. На долю эскроу-счетов, применяемых при расчетах в долевом строительстве, приходится около 4%.

– Несмотря на рост интереса граждан к инвестиционным продуктам, жители Воронежской области по-прежнему отдают предпочтение вкладам. Государственные гарантии, относящиеся к этому финансовому продукту, расширяются, – пояснил управляющий воронежским отделением Банка России Роман Костянский.