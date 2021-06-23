В Воронеже две выделенные полосы для общественного транспорта заработают с 26 июня

К выделенным полосам надо постепенно привыкать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии рассказали о сроках введения двух выделенных полос для общественного транспорта. Уже в ближайшее время, 26 июня, они начнут работать на Чернавском мосту и на ВОГРЭСе.

На этих двух «выделенках» полностью нанесли разметку. Скоро установят все дорожные знаки. Собственно, после этого движение в этих местах уже будут регулировать по новым правилам.

На улице Плехановской и Московском проспекте (общий участок – от ТРЦ «Московский проспект до площади Ленина») также до конца 2021 года будет организована выделенная полоса для общественного транспорта.

На Плехановской разметка уже нанесена. На Московском проспекте ее будут рисовать в ближайшее время. Городские власти обещают, что делать ее будут по ночам, тем более, что сухая и жаркая погода этому благоприятствует. После нанесения разметки установят соответствующие дорожные знаки.

Конкретные сроки открытия «выделенки» на Плехановской и Московском проспекте в мэрии пока не называют. Напомним, что пока такая полоса действует только на Северном мосту. По подсчетам специалистов, благодаря введению «выделенки» скорость общественного транспорта там часы пик увеличилась на 10-15 км/ч. Разметка там износилась, но в ближайшее власти обещают ее обновить.

В городской администрации также напомнили правила движения по выделенным полосам. Ехать по ним, кроме общественного транспорта, могут только таксисты на легковых машинах и велосипедисты. Правда, в отдельных случаях по ним разрешают двигаться и другим водителям. Делать это можно в трех случаях:

– для поворота, перед которым нужно перестроиться в правый ряд;

– для выезда на выделенную полосу с прилегающей территории или второстепенной дороги;

– для посадки и высадки пассажиров у края проезжей части.

Все эти маневры можно совершать только на прерывистых линиях разметки и не создавая помех общественному транспорту. Штраф за движение по выделенной полосе или остановку на ней будет довольно солидным - 1500 рублей.

Пока на выделенных полосах не стоят камеры и поэтом нельзя автоматически привлечь нарушителей к ответственности. Тем не менее штраф может им прийти и в ближайшее время, если их «засекут» сотрудники ГИБДД. Или если видеозапись правонарушения, к примеру, снимут на регистратор, и направят гаишникам по электронной почте. Поэтому в городской администрации призывают водителей соблюдать новые правила уже сейчас. Чтобы к ним привыкнуть.