«Хендай Солярис» отбросило под КамАЗ после ДТП: пострадали водитель и пассажирка

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 22 июня примерно в 14:30 на 589 км М-4 «Дон» в Лискинском районе. Легковушка сначала влетела во встречный грузовик с прицепом, а потом ее отбросило на проезжавший мимо КамАЗ. Пострадали водитель и его пассажирка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 23 июня.

По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа с прицепом при повороте налево не уступил ехавшему во встречном направлении «Хендаю». После столкновения иномарку отбросило на проезжавший мимо еще один КамАЗ под управлением 41-летнего водителя. В результате пострадал 27-летний парень, который был за рулем иномарки и его пассажирка – 25-летняя женщина. Их с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.

По факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.