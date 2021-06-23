Воронежцы, купив игровую приставку «с рук», расплатились поддельными купюрами

Фото из арзива КП Фото: Из архива "КП"

Коминтерновский райсуд начал рассмотрение уголовного дела по обвинению двух местных жителей, которые подозреваются в хранении и сбыте поддельных денежных купюр (ч.1 ст. 186 УК РФ). Об этом сообщили в суде 22 июня.

По версии следствия мужчины в конце сентября 2020 года заказали на одном из интернет-сайтов четыре фальшивые пятитысячные купюры. А затем решили их пустить в дело. На портале объявлений они нашли сообщение о продаже игровой приставки «Sony». Связались с продавцом и договорились о ее покупке. Потом при встрече расплатились фальшивками.

Как считает следствие, своими противоправными действиями мужчины причинили ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации.