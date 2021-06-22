Портрет легендарного воронежского футболиста Геннадия Семина появился на стене у стадиона

Изображение украшает стену фан-шопа Фото: с сайта ФК "Факел"

Портрет легенды воронежского «Факела» Геннадия Семина появился на стене фан-шопа футбольного клуба, у стадиона «Труд».

- Это инициатива наших талантливых болельщиков, которую клуб, конечно, поддержал. Легендарная «десятка» - в наших сердцах навсегда, - опубликовала 22 июня запись с фотографией мурала пресс-служба команды.

Геннадия Семина не стало на 54-м году жизни. О его смерти стало известно 9 июня 2021 года. Легендарный спортсмен играл в воронежских командах «Факел» (1992-2000) и «Динамо» (2004-2005).

В составе воронежского «Факела» он был признан лучшим футболистом первого дивизиона в 1999 году. Четыре раза выходил из первого дивизиона в высший, в том числе «Факелом» два раза - в 1996 и 1999. В Высшей лиге чемпионатов СССР провел 11 матчей и забил один гол. В Высшем дивизионе чемпионатов России провел 78 матчей и забил 8 голов.

Другую скорбную весть сообщила пресс-служба воронежского «Факела» 15 июня: скончался заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов. Ему было 72 года. Он также выступал за родной воронежский клуб.