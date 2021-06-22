В Воронеже в июле закроют въезд на парковку перед цирком

Фото Воронежского государственного цирка

С 19 июля будет ограничен въезд на парковку перед Воронежским государственным цирком со стороны улицы Ворошилова. Об этом сообщили в официальных соцсетях учреждения. Ограничение связано с началом подготовительных работ по реконструкции цирка, на местность вынесены точки, определяющие границы земельного участка.

Ранее мы сообщали, что реконструкция цирка имени Дурова в Воронеже, решение о которой приняли на федеральном уровне в июле 2020-го (напомним, на эти цели выделят 1,87 млрд рублей) начнется не раньше 2023 года.

Впрочем, руководитель цирка Андрей Сильчев и ранее заявлял, что стихийную парковку перед зданием должны ликвидировать, зато появится рекреационная зона с лавочками.