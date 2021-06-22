В Воронеже водителю грозит до двух лет тюрьмы за отказ пройти проверку на алкоголь

До 2 лет лишения свободы грозит 32-летнему воронежцу за нарушение правил дорожного движения (ст.264.1 УК РФ). Мужчина подписал обязательство о явке в полицию. На днях его остановили инспекторы за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» на улице Новаторов.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Речь его была несвязна да и характерный запах присутствовал. Сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Но тот отказался.

Оказалось, что в апреле водитель уже отказывал от прохождения освидетельствования на состояние опьянения - тогда его привлекли к административной ответственности по (ч. 1 статьи 12.26 КоАП) и лишили водительских прав на полтора года. Однако тот урок оказался напрасным.