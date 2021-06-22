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Общество22 июня 2021 18:50

После пропажи чугунного ограждения со старинного особняка в Воронеже началась проверка собственника здания

В целом состояние некогда величественного дома оставляет желать лучшего
Олег ИВАНОВ
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Фото управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области

Фото управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области

Началась внеплановая проверка собственника дома Фирюпкина в Бауманском переулке после кражи чугунного ограждения балконов. Специалисты управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области подтвердили ненадлежащее состояние здания.

Постройка с вековой историей частично осталась без остекления окон, утрачены чугунные ограждения балконов, отсутствуют электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. При этом вокруг - массовые следы намокания и локальные следы отслоения штукатурного слоя фасадов здания. Вертикальные трещины разрослись во всю высоту здания, распространяются они и на перемычки, проходят и под оконными проемами.

- По результатам проведенной проверки будет дана оценка наличию в действиях (бездействии) собственника объекта культурного наследия признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), - отметили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.