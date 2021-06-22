Воронежский «Факел» дважды за один день обыграл московское «Торпедо»

В межсезонье "Факел" оказался сильнее московского "Торпедо". Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» в двух контрольных играх 21 июня померялся силой с легендарным московским «Торпедо». Команды решили сыграть два матча в один день.

Сначала на поле вышли игроки, которые пока большей частью во время официальных игр сидят на скамейке, либо новички. В этом матче «Факел» практически решил исход игры уже к середине первого тайма. На четвертой минуте гол после быстрой контратаки забил Валерий Царукян. А на 20-й преимущество «Факела» стало еще более солидным – Михаил Смирнов после подачи с углового оказался расторопнее всех.

Торпедовцы один гол отыграли, но на 77 минуте великолепным голом отметился Андрей Мендель – он элегантно перекинул вратаря с довольно дальнего расстояния. Итог матча – 3:1.

Основа команды сразилась с первым составом «Торпедо». Там исход игры, напротив, решился только в последние 15 минут. Сначала на 75-й Андрей Разборов классно ударил, подкараулив отскок. А на 87 минуте отличился Максимов. Максим после классной комбинации, обыграл одного из торпедовцев и неотразимо пробил в «девятку» - 2:0.

Следующие контрольные игры «Факела» пройдут 26 июня. Нашу команду снова ждут два матча в один день. Сначала «Факел» сразится с московским «Велесом», финишировавшим в минувшем сезоне на 8 месте, на одну строчку выше воронежцев. Матч начнется в 11.00. А в 17.00 начнется игра «Факела» с красноярским «Енисеем».