Стало известно расписание игр воронежского «Бурана» в межсезонье

Руководители «Бурана» определились с программой предсезонных сборов. Команда соберется 30 июня. До 3 июля хоккеисты будут проходить медосмотр. С 5 по 31 июля запланирован учебно-тренировочный сбор в подмосковном Чехове. В его рамках 28 июля пройдет первая контрольная игра с ХК «Академия Михайлова». А на 31 июля намечена еще одна – с ХК «Звезда».

С 1 по 30 августа пройдет сбор в Воронеже. Во время него «Буран» 7 августа сыграет с ХК «Рязань». 13 и 14-го команда отправится на выезд, чтобы сразиться с ХК «Ростов» на его ледовой площадке. 19 августа «Буран» в Воронеже встретится с ХК «Тамбов». На следующий день в городе на Цне пройдет ответная игра тех же команд. А с 25 по 29 августа «Буран» сыграет в предсезонном турнире в «Тамбове».

Кстати, контракт с «ураганными» продлил один из лидеров – Артем Подшендялов. 31-летний нападающий в минувшем сезоне сыграл в 17 матчах, в них он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.