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Общество22 июня 2021 17:27

Новые коронавирусные ограничения: в Воронежской области вновь закроют фуд-корты и аттракционы

А на концерты и показы фильмов будут пускать до 50% зрителей
Олег ИВАНОВ
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Сфера развлечений вновь постепенно уходит в "спячку"

Сфера развлечений вновь постепенно уходит в "спячку"

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области вновь закроют фуд-корты и аттракционы, расположенные в помещениях, а также детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. Соответствующий указ 22 июня подписал губернатор Александр Гусев. Частично об этих мерах уже предупреждали.

Также ранее власти региона пригрозили владельцам ресторанов, кафе, баров и фудкортов закрытием их заведений при повторном несоблюдении эпидемиологических норм.

В залы кинотеатров, цирков и театрально-концертных организаций с этого дня также можно запускать до 50% зрителей.

Также запрещается проведение акций, приводящих к скоплению людей и нарушению норм социального дистанцирования.

Тем временем в Воронежской области продолжается рост количества новых случаев заражения COVID-19: за последние сутки заболевание обнаружили у 201 человека. Общее же количество жителей с подтвержденным диагнозом достигло 88 531.