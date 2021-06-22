В Воронежской области мужчина подарил виртуальным «биржевикам» 600 тысяч рублей

Пользуясь сомнительными программами в интернете, миллионером стать не получится, а вот свои деньги потерять можно легко. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

50-летний житель Кантемировского района стал жертвой наглых мошенников. 9 мая в одной из соцсетей он нашел программу якобы для торговли на валютной бирже. После ее установки мужчине позвонил незнакомец, представившийся менеджером биржевой платформы. Он пообещал доход от 3 до 7 процентов в день. И убедил пройти обучение. И главное – внести деньги для начала торговли.

Житель Кантемировского района все предложенное сделал – и так называемое обучение прошел, и 15 тысяч перевел на электронный кошелек на сайте. Потом ему позвонил другой аферист, представившийся его личным брокером. Он заявил, что будет звонить каждый день и говорить, какие сделки лучше совершить.

В течение месяца продолжались звонки, во время которых мужчину убеждали переводить на чужой электронный кошелек деньги. В итоге кантемировец расстался более, чем с 600 тысячами рублей. Незадачливый игрок, полагая, что стал обладателем виртуальных десятков миллионов, решил их обналичить. Понятное дело, ничего у него не получилось. Только тогда жертва биржевиков-самозванцев написал заявление в полицию.

- Всего 21 июня в Воронежской области случилось четыре дистанционных мошенничества. Добычей аферистов стали 750 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 «Кража», ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Еще раз напоминаем: не доверяйте любой информации звонящих вам незнакомцев, которые под разными предлогами предлагают совершить какие-то сомнительные финансовые операции.