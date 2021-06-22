В Воронежской области назвали самую распространенную причину срыва сделки по покупке недвижимости

При покупке жилья нужно быть крайне внимательными Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Самая распространенная причина срыва сделки по покупке недвижимости в Воронежской области - продажа квартиры с маткапиталом без выделения доли детям. В нашем регионе только весной 2021 года в 69,3% случаев сделка не состоялась именно из-за этого фактора. Об этом сообщают специалисты сервиса по проверке квартир Dominfo.ru.

Обратите внимание, что при покупке объекта, купленного ранее с использованием материнского капитала, понадобится, чтобы текущий владелец выделил равные доли своим детям в другом жилье. Только после этого, отмечают эксперты, будет возможна покупка.

В России популярными причинами для отказа в сделке также остаются: «залог, обременения» -12% от числа проверяемых объектов, «продавец - не единственный наследник» - 8%, «собственник имеет значительные судебные задолженности» - 4%.

- Если вы покупаете квартиру у супружеской пары и объект приобретался именно в браке, нужно получить обязательно согласие от второго человека. Одновременно сравниваете дату брака и дату заключения сделки о покупке объекта. Владелец мог состоять не в одном браке за этот период и тогда понадобится согласие предыдущего супруга или супруги. При покупке объекта у несовершеннолетнего собственника понадобится согласие органов опеки, - напоминают аналитики.