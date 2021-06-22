В Воронеже перенесут День города

Можно ли будет отпраздновать в 2021 году День города в обычном формате, пока неясно. Фото: из архива «КП»

На рассмотрение депутатов Воронежской городской Думы в среду, 23 июня, вынесут вопрос о переносе Дня города 2021 года. Велика вероятность, что его будут отмечать на этот раз не в третью субботу сентября, то есть 18-го, а на неделю раньше – 12 сентября. Информацию подтвердили в управлении информации мэрии.

Решение это примут в целях того, чтобы легче было обеспечить безопасность во время Дня города и выборов в Госдуму. Дело в том, что на этот раз голосование проходит с 17 по 19 сентября. А значит, выборы захватывали бы и День города.

Напомним, в 2020 году День города прошел в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. Некоторых воронежцев, случайно оказавшихся поблизости засекреченного место проведения авиашоу, порадовали только виражи самолетов. Как будут праздновать День города в 2021-м, пока неясно, - ситуация с коронавирусом в последнее время только ухудшается.