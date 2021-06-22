Воронежские волонтеры выложили из 10 тысяч свечей Ротонду

Фото: «Волонтеры Победы».

Вечером 22 июня на площади Победы в Воронеже прошли сразу две акции. Первая получила название «Огненные картины» и прошла в нашем городе впервые. «Волонтеры Победы» выложили Ротонду из 10 тысяч свечей.

. Фото: Кирилл Мишин

- Мы не случайное выбрали это здание. Ротонда - памятник войны, памятник битвы за Воронеж. Каждый человек может увидеть то, что осталось от клинической больницы. Это были страшные события, жилой фонд города был разрушен на 93%, - рассказал «КП-Воронеж» специалист по работе с молодежью Дмитрий Конов.

. Фото: Кирилл Мишин

Кроме того, на площади состоялась акция «Свеча памяти», в рамках которой 100 волонтеров выложили фразу «Воронеж помнит». Стоит отметить, что мероприятие вызвало отклик среди горожан. Несмотря на позднее время, десятки людей приходили посмотреть и почтить память погибших.

. Фото: Кирилл Мишин

Напомним, битва за Воронеж началась 28 июня 1942 года и завершилась 25 января 1943 года. За это время город понес огромные потери.