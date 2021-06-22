В Нововоронеже в десятый раз зажгли «Свечу памяти»

Фото: Сергей МОРОЗОВ

Участники акции собрались в День памяти и скорби, 22 июня, у главного военного мемориала г. Нововоронежа «Звезды Славы», где в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны 141 стрелковой дивизии. В их числе – работники Нововоронежской АЭС, ветераны-атомщики, члены Организации молодых атомщиков, представители администрации города, городской Думы, городского Совета ветеранов, воинской части №3677, ветераны-десантники, ветераны-пограничники, казачество и просто неравнодушные жители и их дети.

В память о ветеранах, ныне живущих, а также ушедших героев, горожане зажгли свечи. Ровно в 4 часа утра обьявили минуту молчания. Именно в это раннее время 80 лет назад, в 1941 году, фашистская Германия без обьявления войны вероломно напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей длилась война, которая закончилась безоговорочной победой СССР. Завершилось мероприятие исполнением всем известной песни «Священная война», ставшей гимном защиты Отечества.

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