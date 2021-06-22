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Общество22 июня 2021 15:55

Из следовавшего в Воронеж поезда из-за конфликта в вагоне-ресторане высадили супругов

Вот только, как показала проверка, сотрудники погорячились, выставляя пассажиров на незнакомой им станции
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Добираться до пункта назначения паре пришлось уже самостоятельно

Добираться до пункта назначения паре пришлось уже самостоятельно

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В марте 2021 года из пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Воронеж, высадили супругов. Паре пришлось уже самостоятельными силами добирать домой от станции в Мичуринске.

Виной всему, как сообщили «КП-Воронеж» в региональной транспортной прокуратуре, конфликт, разгоревшийся в вагоне-ресторане. Супругам, мягко говоря, не понравилось обслуживание. Они решили, что их обсчитали. Завязался спор, который, скажем так, проходил не в спокойной формею

О нарушении правил пребывания в поезде сотрудники сообщили полицейским, а те уже удалили пассажиров из вагона. Однако история на этом не закончилась. Супруги обратились в Воронежскую транспортную прокуратуру для проверки законности такой меры.

- Проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям Закона договор перевозки прекращен перевозчиком неправомерно, обязанность по доставлению пассажиров в пункт назначения не выполнена и тем самым их права существенно нарушены, - отметили в региональной транспортной прокуратуре.

В адрес начальника пассажирского вагонного депо Воронеж Приволжского филиала АО «ФПК» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. За билеты компания возместила деньги пассажирам.