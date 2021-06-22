На Северном мосту в Воронеже исчезла сплошная разметка "выделенки"

Линия снова стала прерывистой Фото: Максим ГОРОХОВ

Воронежцы недавно заметили, что сплошная разделительная полоса разметки выделенной полосы на Северном мосту исчезла. Вместо нее на асфальте «проявилась» старая, прерывистая. И хотя знаки, которые являются приоритетными перед разметкой, в целости, многие автомобилисты восприняли этот факт как сигнал к нарушению правил и начали активно пользоваться полосой для пассажирского транспорта.

На наш запрос в мэрии пояснили, что выделенная полоса продолжает действовать, но разметка в этом году на Северном мосту еще не обновлялась. Восстановить краску дорожники планируют к концу следующей недели.