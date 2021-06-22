Пара из Воронежской области закупила фальшивые купюры для покупок в магазинах

Момент преступления Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В мае 2021 года 46-летняя жительница Острогожска расплатилась фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей в одном из магазинов города Семилуки. В тот же день продавцы сообщили о поддельной банкноте в полицию.

Задержали «фальшивомонетчицу» в Острогожске. В отделе полиции она призналась, что купила подделку вместе со своим 36-летним сожителем бесконтактным способом в Воронежской области. Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в регионе.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.