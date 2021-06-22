Глава Воронежа Вадим Кстенин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Память погибших традиционно почтили на площади Победы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

22 июня в Воронеже прошла церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата. Память погибших на площади Победы почтили губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Воронежа Вадим Кстенин, представители региональной и муниципальной исполнительной власти, депутатского корпуса города и региона, силовых структур, духовенства общественных и ветеранских организаций и другие.

Почетный караул под аккомпанемент военного оркестра прошел торжественным маршем Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Тем ранним утром гитлеровские войска атаковали мирные населенные пункты СССР... Хотя День памяти и скорби обрел свое официальное название только в постсоветской России, однако и на протяжении всего периода существования СССР люди помнили об этой дате, например, есть даже песня, которая так и называется «22 июня, ровно в четыре часа».

Мероприятие организовали с учетом рекомендаций медиков и Роспотребнадзора Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Традиционно после церемонии возложения священнослужители провели на мемориале траурную панихиду, а почетный караул под аккомпанемент военного оркестра прошел торжественным маршем. Мероприятие организовали с учетом рекомендаций медиков и Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.